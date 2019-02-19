PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Біля Донецька помітили бомбардувальник РФ/

Біля Донецька помітили бомбардувальник РФ

Бомбардувальник РФ на Донбасі пролетів неподалік від окупованого Донецька.

Біля Донецька помітили бомбардувальник РФ

Російську авіацію в небі над територією окупованого Донбасу зафіксували члени патруля місії ОБСЄ.

Згідно з їхнім звітом, 15 лютого літак пролетів над Старобешеве з південного заходу на північний схід.

В оптичні засоби представники ОБСЄ змогли встановити, що імовірно це був бомбардувальник Туполев ТУ-95 або Туполєв ТУ-142.

У той же день російський літак бачили в 43 км від окупованого Донецька.

Читайте: Біля резиденції ОБСЄ у Донецьку прогриміли три вибухи

Відзначимо, що Москва поки не коментує цей факт.

Нагадаємо, раніше спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували розміщення російських самохідних гаубиць на Донбасі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сили ООС знищили дев’ятьох окупантів і одного захопили в полон
Бойовики обстріляли військових ЗСУ. Четверо бійців отримали поранення
ООС: відбито дві атаки ворога, двох взятих у полон бойовиків допитують
Біля резиденції ОБСЄ у Донецьку прогриміли три вибухи
Ще дві години димівся: у ЗСУ показали відео знищення позицій бойовиків
Бойовики з гранатомета обстріляли авто української групи СЦКК
Путіна не цікавить мир поки в Україні вибори – Волкер
Міномети і гранатомети: на Донбасі загинув боєць ЗСУ, є поранений
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка