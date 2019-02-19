Чиновник не зізнався, що фільм для дорослих запустився на його смартфоні, і втік, забувши верхній одяг.

У Кропивницькому директор Кіровоградського облавтодору Андрій Руднік потрапив у конфуз через фільм для дорослих.

Інцидент стався під час виступу в обласній держадміністрації іншої чиновниці Вікторії Кулікової. Під час її звіту в приміщенні гучно почали лунати звуки “полунички”, що викликало посмішки у присутніх, пише CBN.

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Представники ЗМІ стверджують, що поцінувувачем порно виявився саме Андрій Руднік. Після наради журналістка намагалася взяти у нього коментар щодо конфузу, однак чиновник багато разів повторив “Я не розумію, про що ви говорите” і втік, навіть забувши верхній одяг.

Нагадаємо, нардепа зловили, коли він під час засідання Ради обмінювався інтимними картинками з невідомою дівчиною.