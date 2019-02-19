Представники найбільших металургійних підприємств і профспілок підтримали план відновлення і розвитку галузі, представлений кандидатом в президенти Олександром Вілкулом.

Металургія переживає нелегкі часи. Але в світі чимало прикладів, коли саме металургія виступала стимулом економічного зростання. Наприклад, Китай, де металургійний комплекс став фундаментом економічного буму в останні 30 років.

– А в післявоєнний період саме металургія була епіцентром індустріалізації таких успішних країн, як Німеччина і Франція. Цей же шлях може пройти Україна. Але необхідні як мінімум три стовпи, на яких все буде будуватися, – сказав Ростислав Шурма, генеральний директор ПАТ Запоріжсталь.

Перше – це внутрішній попит на метал.

– Ми продаємо метал в 60 країн, але не в Україну, де немає на метал попиту. Перше, що ми очікуємо від нового президента, це запуск споживаючих галузей. Це великі інфраструктурні проекти, про які говорить Олександр Вілкул. І запуск галузей, які споживають метал – житлове будівництво, промислове будівництво, суднобудування і кораблебудування. Якщо країна буде споживати 20 млн тонн сталі на рік, це створить додатково 5-10 млн робочих місць, – зазначив Шурма.

Друге, що металурги очікують від нової влади, дешеві кредити для модернізації старих радянських підприємств.













Металурги підтримали кандидата в президенти Олександра Вілкула / 3 фотографии

І третє, для експорту продукції з високою доданою вартістю необхідна грамотна, прагматична політика протекціонізму та захисту національного виробника.

– Але це можливо тільки при системному, якісному управлінні державою. Я впевнений, що тільки президент з досвідом роботи в реальному секторі економіки, буквально протягом декількох місяців зможе навести порядок, – вважає Шурма.

Дмитро Шевчик, генеральний директор ПАТ ЦГЗК, висловив надію, що Олександр Вілкул на посаді президента зверне увагу на трудову еміграцію.

– Наш соціальний пакет і колективний договір є одним з кращих в галузі, і тим не менш, в останні 3-4 роки ми стикаємося з проблемою відтоку кадрів. Я впевнений, що Олександр Вілкул приділить увагу вирішенню цієї проблеми, – зазначив він.

Сергій Біленький, голова Федерації металургів і гірників України, також висловився на підтримку кандидатури Вілкула.

– Не дивлячись на те, що Олександр Вілкул в останні роки займається законотворчою діяльністю, він тримає руку на пульсі гірничо-металургійного комплексу і у нього є реальні пропозиції щодо розвитку галузі, – зазначив Біленький.

Нагадаємо, Вілкул випередив Бойка в президентському рейтингу.