Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення НАЗК, яке звернулося до НАБУ з проханням розслідувати декларування недостовірної інформації депутатом Євгеном Гєллєром.

Про це йдеться в листі НАЗК, текст якого мають Українські Новини.

Так, 21 січня Окружний суд ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову, згідно з яким дію рішень НАЗК про результати повної перевірки декларації Гєллєра за 2017 рік та про затвердження обґрунтованого висновку про наявність ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією та направлення рішення про результати перевірки декларації депутата в НАБУ зупинено до розгляду справи по суті.

У листі також йдеться, що 14 грудня 2018 року НАЗК затвердило обґрунтований висновок про виявлення в діях Гєллєра складу кримінального правопорушення за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) і направило його в НАБУ, яке 15 січня за даним фактом розпочало аналітичну перевірку.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення звільнити Уляну Супрун з посади виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.