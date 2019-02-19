Сьогодні в Україні буде сонячно і сухо.

Прогноз погоди на сьогодні, 19 лютого, публікує Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, на заході вранці місцями туман, а на сході, на півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південний – до 5-10 м/с.

У західних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла.

На сході, а також у Сумській та Чернігівській областях вночі 8-13° морозу, вдень близько 0°.

На решті території вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві сьогодні без опадів, протягом дня 4-6° вище нуля.

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Раніше синоптики попереджали, що протягом тижня погода в Україні буде мінливою – перші три дні сухо та сонячно, а з четверга похолодання та мокрий сніг з дощем.