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Сили ООС знищили дев’ятьох окупантів і одного захопили в полон

На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох військових  Об’єднаних сил. Водночас ЗСУ знищили дев’ятьох окупантів і одного захопили в полон.

Сили ООС знищили дев’ятьох окупантів і одного захопили в полон

За добу бойовики 12 разів порушили тишу, 10 з них – із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

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Ворог також вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Де відбувалися ворожі обстріли:

  • зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів – у районі Лебединського та Водного;
  • з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі Водяного;
  • з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів – біля Опитного;
  • з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Павлополя;
  • зі стрілецької зброї – в районі Мар’їнки;
  • із мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі Катеринівки та Новотошківського;
    з мінометів калібру 82 мм – біля Травневого;
  • з великокаліберних кулеметів – в районі Кримського.

З початку поточної доби окупанти тричі відкривали вогонь: двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі Гнутового, а також з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля Катеринівки.

Нагадаємо, 17 лютого районі проведення Операції Об’єднаних силзагинув 22-річний військовий з Миколаївської області Віталій Нароженко.

Фото: Міноборони

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