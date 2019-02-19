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Wizz Air відкриває два маршрути з Києва до Греції

Угорський лоукостер Wizz Air з травня відкриває два нових маршрути з Києва до Греції – в Афіни і Салоніки.

Wizz Air

Про це повідомляє прес-служба Wizz Air.

Перший авіарейс Київ-Салоніки відправиться 20 травня і буде виконуватися двічі на тиждень – по понеділках і п’ятницях.

Читайте: Wizz Air змінив правила перевезення ручного багажу

Київ-Афіни стартує 21 травня, періодичність – по вівторках і суботах.

Забронювати квитки можна вже зараз, вартість – від €19,99.

Нагадаємо, з 31 березня Wizz Air збільшить частоту рейсів на лінії Гданськ-Київ з двох то трьох разів на тиждень і на лінії Гданськ-Львів – з двох до чотирьох разів на тиждень.

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