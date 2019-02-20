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Колапс у метро Харкова: активісти пропускають людей за старою ціною

У Харкові на станції метро Університет зібралися активісти і вимагають виконання рішення суду щодо зниження вартості проїзду до 5 гривень.

Колапс у метро Харкова: активісти пропускають людей за старою ціною

У Харкові на станції метро Університет зібралося два десятки активістів.

Всі вони вимагають пройти у метро по 5 гривень, передає Громадське Харків.

– Активісти блокують турнікети і пропускають пасажирів у метро по 5 гривень. На стійці у черговій вже кілька десятків купюр, – йдеться у повідомленні.

Пасажири спокійно проходять, поліція не заважає.

На кожній зупинці тролейбуси і трамваї теж відправляються зі скандалами.

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Колапс у метро Харкова: активісти пропускають людей за старою ціною / 3 фотографии

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Нагадаємо, що не дивлячись на рішення Окружного адміністративного суду Харкова про скасування з 20 лютого підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Харкова, тарифи не змінилися. Сьогодні проїзд у метро так і залишається по 8 гривень, у наземному транспорті – по 6 гривень.

У міськраді поки не коментують, що будуть робити з тарифами далі.

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