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Краще Градів. Україна запускає серійне виробництво РСЗВ Верба

Укроборонпром завершив випробування новітньої реактивної системи залпового вогню Верба і в 2019 році починає її серійне виробництво на Шепетівському ремонтному заводі.

РСЗВ Верба

Його співробітники вивчили всі особливості Верби на базі Харківського конструкторського бюро імені Морозова, яке є розробником РСЗВ, розповів Цензор.НЕТ директор ШРЗ Олег Туринський.

За його словами, зараз також налагоджується кооперація з львівським державним заводом Лорта, який є найбільшим виробником радіоелектронної апаратури.

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Точна кількість пускових установок Туринський не назвав, зазначивши, що їх буде достатньо для озброєння артіллерійского дивізіону.

РСЗВ Верба – це нове покоління відомих Градів, що має повну автоматизацію усіх процесів, можливість управління вогнем прямо з кабіни із використанням сучасної навігаційної апаратури.

Це дозволяє скоротити час перезарядки у порівнянні з Градом у сім разів та підвищити швидкість відкриття вогню по цілі на незнайомій місцевості в чотири рази.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Укроборонпром передав ЗСУ модернізовані танки Т-80 і Т-64, а також БТР-4 нового покоління.

Фото: Укроборонпром

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