Сьогодні на більшості території України опадів не очікується.

Прогноз погоди на сьогодні, 20 лютого, публікує Укргідрометцентр.

Невеликі дощі очікуються у західних та північних областях.

В північно-східній частині країни та регіоні Карпат на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 2° тепла – 3° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 2-7° вище нуля, а на Закарпатті – до 10° тепла.

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У Києві лише вдень пройде невеликий дощ.

Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла. Вдень повітря прогріється до 4-6° тепла.

До слова, за прогнозами синоптиків погода у лютому знаходитиметься у межах норми для місяця.