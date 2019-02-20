Сьогодні на більшості території України опадів не очікується.
Прогноз погоди на сьогодні, 20 лютого, публікує Укргідрометцентр.
Невеликі дощі очікуються у західних та північних областях.
В північно-східній частині країни та регіоні Карпат на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься у межах 2° тепла – 3° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 2-7° вище нуля, а на Закарпатті – до 10° тепла.
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У Києві лише вдень пройде невеликий дощ.
Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла. Вдень повітря прогріється до 4-6° тепла.
До слова, за прогнозами синоптиків погода у лютому знаходитиметься у межах норми для місяця.
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