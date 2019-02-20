PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Погода в Україні на сьогодні, 20 лютого (КАРТА)/

Погода в Україні на сьогодні, 20 лютого (КАРТА)

Сьогодні на більшості території України опадів не очікується.

Погода в Украине

Прогноз погоди на сьогодні, 20 лютого, публікує Укргідрометцентр.

Невеликі дощі очікуються у західних та північних областях.

В північно-східній частині країни та регіоні Карпат на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 2° тепла – 3° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 2-7° вище нуля, а на Закарпатті – до 10° тепла.

Читайте: Три дні весни, похолодання і сніг: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У Києві лише вдень пройде невеликий дощ.

Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла. Вдень повітря прогріється до 4-6° тепла.

До слова, за прогнозами синоптиків погода у лютому знаходитиметься у межах норми для місяця.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка