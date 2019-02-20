Харківський окружний адмінсуд скасував підвищення тарифів на проїзд у метро, в трамваях і тролейбусах.

Щоправда, нові тарифи на проїзд зупинені на час розгляду справи, повідомив депутат Харківської облради Дмитро Булах у Facebook.

Таким чином, харків’яни зможуть їздити за старими тарифами – в метро по 5 грн замість 8 грн, а в трамваях і тролейбусах – по 4 грн замість 6 грн.

Але вони почнуть діяти не сьогодні, а коли міськрада прийме відповідне рішення після ознайомлення з рішенням суду.

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Нагадаємо, у Харкові з 7 лютого підвищили тарифи на проїзд у метро – з 5 до 8 грн, у міському електротранспорті – з 4 до 6 грн.

Фото: city.kharkov.ua