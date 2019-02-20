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У Києві чоловік побудував собі халабуду на дереві

У Києві чоловік збудував собі “будиночок” на дереві і тепер живе там.

Халабуда

У Києві чоловіку довелося збудувати собі халабуду на дереві, аби мати місце для ночівлі, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Незвичайне помешкання у столиці знайшли екологи, коли займалися перерахуванням дерев перед санітарною вирубкою.

Побудована халабуда з різноманітного мотлоху та пакетів, проте драбини, аби забиратися нагору, немає.

Власник помешкання Володимир живе там вже два роки і без проблем забирається туди по дереву.

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За словами чоловіка, йому довелося жити так не з власної волі, а через проблеми з квартирою, яку він отримав за 30 років на службі пожежником.

До слова, в Ужгородській області приватний будинок обстріляли з гранатомета.

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