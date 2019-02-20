Олександр Вілкул обговорив положення своєї економічної Програми з підприємцями і виробниками Одеської області.

За словами Олександра Вілкула, зараз половина економіки країни працює “в чорну”.

– Для того, щоб вивести і бізнес, і промисловість з тіні, щоб було просто невигідно не платити податки, я приберу тиск правоохоронних органів і знижу податковий прес. Буде формула: 15% прибутковий податок, 15% ПДВ, 15% податок на прибуток, – сказав народний депутат і кандидат в президенти від Опозиційного блоку.

Опозиціонер наголосив, що перемога над корупцією і лібералізація податкової системи дозволить поліпшити інвестиційний клімат України.

– Моє завдання залучати не кредити, а інвестиції в реальний сектор економіки, – зазначив він.

– Бізнес вийде з тіні – більше грошей буде надходити до бюджету. Це реальне створення умов для розвитку країни, реального зростання зарплат в бюджетній сфері, пенсій і соціальних виплат. І потім буде застосована формула 12-12-12. Щоб в Україні були одних з найкращих умов у світі, щоб сюди прийшов бізнес і іноземний, і український інвестор, – сказав Вілкул.

Він також зазначив, що органи влади не повинні бути інструментом тиску на бізнес і способом вичавлювання останніх грошей. Вони будуть трансформовані в висококласний сервіс для людей, як це прийнято у всіх цивілізованих країнах. Дозволи повинні бути переведені в електронну форму.

– Комп’ютеру не можна дати хабар, – підкреслив Вілкул.

Особливе місце в пропозиціях Вілкула займає зміна порядку наповнення бюджету.

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– Основна частина податків залишатиметься на місцях, тут – в містах, районах, селах, а не йтиме до Києва і зникатиме в бездонних кишенях чиновників, – сказав він.

Нагадаємо, Вілкул випередив Бойка в президентському рейтингу.