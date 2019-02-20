Чого тільки не зробиш заради перемоги на виборах. Винахідливі штаби кандидатів не гребують найбруднішими методами. Зокрема, за їх вказівками трощать борди та сіті-лайти з рекламою опонентів, пускають у хід димові шашки, аби зірвати мітинг одного з фаворитів гонки… Ще один популярний прийом, який застосовують проти суперників – вимкнення світла на прес-конференціях. Або відмова в оренді приміщення. Цього тижня через таку відмову навіть зірвався концерт 95 кварталу у Вінниці.

Нікуди не зникли і чорні технології з попередніх виборів. Зокрема, серед кандидатів у президенти є навіть двійник Юлії Тимошенко, теж Тимошенко Ю.В. Розрахунок на те, що виборці недобачать і помилкового поставлять галочку не в тій графі.

Ще один виборчий прийом – рекордна кількість претендентів на булаву, аж 44. Половина з яких – суто технічні, бо працюватимуть на цілком реальних кандидатів. Зокрема, щоб збільшити їх представництво в дільничних комісіях – для можливих маніпуляцій.

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Фахівці очікують найближчим часом появи компроматів. Наприклад, відео з кандидатом у лазні або провокативні аудіозаписи з начебто його голосом. От тільки, як стверджують соціологи, наші виборці загартовані. І тим не менш, соцмережі просто завалені дезінформацією. Штаби кандидатів навіть тримають цілі штати ботів і тролів для поширення бруду про своїх опонентів.

Але це все дрібниці, у порівнянні з можливими кібератаками із Росії. Якщо кремлівські хакери втручалися у вибори в США, то українські для них тим більше не стануть винятком. І все ж у Комітеті виборців не бачать серйозних загроз для зриву виборів. Єдине, що не виключають, так це псевдозамінування дільниць, яке може викривити волевиявлення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як голосувати жителям в зоні ООС.