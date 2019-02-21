У Міжнародний день рідної мови Факти ICTV пропонують поповнити своє побутове спілкування кількома кумедними українськими словами.

Міжнародний день рідної мови відзначають щорічно 21 лютого за рішенням ЮНЕСКО, починаючи з 2000 року.

За даними організації, з 6 тис. розмовних мов світу половині загрожує зникнення, тому це свято має нагадати нам, що мова – це ознака нашої культурної приналежності.

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Ми підібрали для вас оригінальні та яскраві лексеми, які можуть замінити популярні слова іноземного походження.

Ці кумедні слова збагатять ваше буденне спілкування.

Хтивня – секс-шоп, магазин іграшок для дорослих, інтимних товарів.

Від – хіть, хтивий, хтива. Означає плотський потяг, пристрасть.

“Та будуть знати хтиві й злі чужинці, що в неї честь дорожча від життя…” (Дмитро Павличко).

Вподобайка – лайк, вираз схвалення матеріалу, людини або фото у соцмережах натисканням однієї кнопки.

Від – уподобання. Означає схильність до кого-небудь або чогось, зацікавлення кимось як таким, що відповідає смакам та бажанням.

“Скажіть мені лишень, мій пане, що за людина цей граф? Які в його, взагалі, вподобання?” (Іван Кочерга).

Усміхайлик – смайл, схематичне зображення обличчя, що використовується для передачі емоцій.

Від – усмішка, усміхатися. Означає вираження позитивних емоцій – схвалення, радості чи задоволення – через міміку на обличчі.

“Тарас бачив лише брови, очі, усмішку, – і раптом сам усміхнувся щиро й радісно” (Оксана Іваненко).

Мармизка – аватар, аватарка, ава, невелике зображення для персоналізації користувача соцмереж.

Від – мармиза. Означає обличчя, відноситься до вульгаризмів.

“Вікно відчиняється, і в ньому з’являється якась поганюча товста мармиза” (Олександр Довженко).

Цідило – фільтр, пристрій для відокремлення потоку інформації за його певними характеристиками.

У прямому значенні цідило означає сито або інший пристрій для проціджування чого-небудь.

“Як завжди, процідила (Марія) частину молока в глечики, а частину в горщик.. Як завжди, сполоснула цідило й повісила його над плитою” (Ірина Вільде).

Дармовис – брелок, підвіска.

У прямому значенні дармовисом здавна називали прикраси, які чіпляли до якихось речей.

“Воно (золоте пенсне) теліпається на золотім ланцюжку,…наче дармовис” (Ірина Вільде).

Здибанка – зустріч, зібрання, мітинг.

Від – здибати, здибатися. Означає зустрічатися з ким-небудь.

“На дорозі все частіше й частіше здибалися спочатку окремі постаті, а потім і цілі групи солдатів, що тікали з армії його величності короля румунського” (Яків Качура).