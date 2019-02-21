Проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли укріплення ЗСУ з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли укріплення ЗСУ з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише прес-служба ООС.

В ході бойових дій один військовий отримав смертельне поранення.

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Де відбувалися обстріли ЗСУ

– У Лебединському з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

– Поблизу села Водяне з мінометів калібру 120 мм.

– У Широкиному з мінометів калібру 120 мм, а пізніше – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

– У Мар’їнці зі снайперської зброї.

– Біля селища міського типу Новоолександрівка з мінометів 82-го калібру, БМП та гранатометів різних систем.

– Біля Хутора Вільного з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

– В районі Катеринівки з мінометів калібру 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

– Поблизу селища Новотошківське з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 17 лютого районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув 22-річний військовий з Миколаївської області Віталій Нароженко.

Фото: ООС