Проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли укріплення ЗСУ з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли укріплення ЗСУ з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише прес-служба ООС.
В ході бойових дій один військовий отримав смертельне поранення.
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Де відбувалися обстріли ЗСУ
– У Лебединському з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
– Поблизу села Водяне з мінометів калібру 120 мм.
– У Широкиному з мінометів калібру 120 мм, а пізніше – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
– У Мар’їнці зі снайперської зброї.
– Біля селища міського типу Новоолександрівка з мінометів 82-го калібру, БМП та гранатометів різних систем.
– Біля Хутора Вільного з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
– В районі Катеринівки з мінометів калібру 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
– Поблизу селища Новотошківське з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, 17 лютого районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув 22-річний військовий з Миколаївської області Віталій Нароженко.
Фото: ООС