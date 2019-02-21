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Погода в Україні на сьогодні, 21 лютого (КАРТА)

21 лютого на Лівобережжі очікуються опади у вигляді невеликого мокрого снігу.

Погода в Україні на сьогодні, 21 лютого (КАРТА)

Прогноз погоди на сьогодні, 21 лютого, публікує Укргідрометцентр.

Вдень у західних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу.

На решті території без істотних опадів.

У північно-східній частині та Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледь.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла).

У Києві очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря від 1° морозу до 1° тепла.

Раніше синоптики попереджали, що протягом тижня погода в Україні буде мінливою – перші три дні сухо та сонячно, а з четверга похолодання та мокрий сніг з дощем.

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