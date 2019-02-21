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Виборчою пірамідою керував народний депутат – СБУ

У СБУ заявили, що виборчою пірамідою керував один з народних депутатів.

Виборчою пірамідою керував народний депутат – СБУ

Творцем і керівником виборчої піраміди є один з народних депутатів України, повідомив заступник глави СБУ Віктор Кононенко.

Читайте: В МВС розповіли, яка сума вважається підкупом українців

Він додав, що парламентарій координував і фінансував піраміду, але його ім’я не називається.

Раніше Факти ICTV писали, що у  кількох українських регіонах проходять 30 обшуків у справах про підкуп виборців.

Фото: СБУ

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