PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Вибори 2019: СБУ проводить масові обшуки у справах про підкуп виборців/

Вибори 2019: СБУ проводить масові обшуки у справах про підкуп виборців

У кількох українських регіонах проходять 30 обшуків у справах про підкуп виборців.

Вибори 2019: СБУ проводить масові обшуки у справах про підкуп виборців

Обшуки проводять співробітники СБУ і ДБР в рамках недопущення створення виборчих пірамід, заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко.

Також він уточнив, що обшуки не стосуються партійних офісів.

Читайте: Росія намагається повернути Україну в зону свого впливу – СБУ

– Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення та отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність, – зазначив представник СБУ.

Відомство також продемонструвало відео, на якому обговорюється підкуп виборців та незаконна агітація. Перемовини вели В. Ковалевський, С. Білошицький, В. Ходулін та невідомі особи.

В СБУ додали, що під час розслідування справи поки нікого не затримали.

Раніше Факти ICTV писали, що підкуп в Україні починається з суми, яка становить приблизно 60 грн.

Фото: hard_kord715

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Букмекери визначили лідера виборів президента 2019
Виборчою пірамідою керував народний депутат – СБУ
ПВК Вагнера набирає людей в Криму для відправки в Судан – СБУ
Вибори 2019: як українцям проголосувати за кордоном
Вибори президента України – все про кандидатів
Держреєстр виборців: як знайти себе у списках і дізнатися свою дільницю
Що може призвести до зриву другого туру виборів 2019 – Магера
Вибори 2019: кандидатів просять верифікуватися у Facebook та Instagram
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка