У кількох українських регіонах проходять 30 обшуків у справах про підкуп виборців.
Обшуки проводять співробітники СБУ і ДБР в рамках недопущення створення виборчих пірамід, заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко.
Також він уточнив, що обшуки не стосуються партійних офісів.
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– Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення та отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність, – зазначив представник СБУ.
Відомство також продемонструвало відео, на якому обговорюється підкуп виборців та незаконна агітація. Перемовини вели В. Ковалевський, С. Білошицький, В. Ходулін та невідомі особи.
В СБУ додали, що під час розслідування справи поки нікого не затримали.
Раніше Факти ICTV писали, що підкуп в Україні починається з суми, яка становить приблизно 60 грн.
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