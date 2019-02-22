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ФСБ затримала в Криму 18-річного українця

На пункті пропуску Армянськ (Крим) співробітники ФСБ затримали 18-річного українця, який нібито є фігурантом кримінальної справи і його підозрюють у скоєнні злочину в анексованому Криму.

армянск

На пункті пропуску Армянськ (Крим) співробітники ФСБ затримали 18-річного українця, який нібито є фігурантом кримінальної справи і його підозрюють у скоєнні злочину в аннексированном Криму, пише Крим.Реалії.

За інформацією видання, хлопець 2000 року народження прямував з Кривого Рогу до Севастополя.

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На кордоні їм зацікавилися правоохоронні органи та звинуватили у злочині (крадіжка, вчинена із заподіянням значної шкоди громадянину).

Після додаткової перевірки та оформлення українця передали в поліцію.

Нагадаємо, 18 лютого ФСБ заборонила українському фотожурналісту Аліні Смутко в’їзд на територію Криму терміном на 10 років.

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