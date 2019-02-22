Вадим Новинський в складі делегації УПЦ на чолі з митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм відвідав Грузію і зустрівся з Патріархом Грузії Іллею II.

Про це в Грузії заявив глава фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

20 лютого голова парламентської фракції Опоблоку Вадим Новинський у складі делегації Української православної Церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм відвідав Грузію і зустрівся з Патріархом Грузії Іллею II в його резиденції в місті Тбілісі.

– Ми почули слова підтримки з вуст святійшого патріарха Іллі в адрес предстоятеля нашої церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія нашої канонічної православної церкви. Він запевнив нас, що завжди молиться за нашу церкву, за Блаженнішого Митрополита Онуфрія і щоб в Україні швидше настав такий довгоочікуваний мир, – сказав Новинський.

На зустрічі йшлося про церковну ситуацію в Україні і в світовому православ’ї.

До слова, з грузинської сторони у зустрічі взяли участь намісник патріаршого престолу митрополит Сенакскій і Чхороцкуйскій Шио, митрополит Зугдідський і Цаїшський Герасим, митрополит Горійський і Атенскій Андрій, єпископ Нікорцміндскій Вахтанг, митрополит Ахалційській і Тао-Кларджетський Феодор, секретар патріарха протоієрей Михайло Ботковелі, протопресвітер Георгій Звіададзе і керівник прес-центру протоієрей Андрій Джагмаідзе.