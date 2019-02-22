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Степанов не дав Одеській облраді зупинити виплати малозабезпеченим

Губернатор Одеської області Максим Степанов не дав депутатам облради зупинити виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам чи змінити порядок її виділення.

Степанов не дав Одеській облраді зупинити виплати малозабезпеченим

Відповідну пропозицію на засіданні 21 лютого  запропонували депутати Опоблоку, але Максим Степанов виступив проти цього. В результаті ініціативу опоблоківців не підтримали

– Я категорично проти таких змін. Коли 21 грудня голосували за цю програму, ви теж голосували за, як і більшість колег. Коли ви кажете, що кошти роздаються огульно, то це неправда – є чіткий порядок визначення категорій, яким допомога необхідна.

Вас що – вірус виборів захопив? В нас вибори спочатку президентські, потім парламентські, потім у вас будуть місцеві. І ми завжди казатимемо людям почекайте, – заявив Максим Степанов.

Також губернатор області спростував чутки, що людям, нібито, планують виплачувати саме по 1 тис. грн:

–  Звідки ви взяли цю суму? Самі придумали, самі повірили, самі поширили. Розповідаєте нісенітниці. Якщо ви вважаєте, що надання допомоги людям, це виключно підкуп, то це, виходить лише із ваших особистих якостей.

Також глава Одеської області дав вказівку ще більше поширити інформаційний супровід обласної програми соцдопомоги – аби про неї дізналися ще більше людей:

– І вибори тут ні до чого. А якщо є будь-які прояви не те що підкупу, навіть  незаконної агітації – є правоохоронні органи, які будуть на це реагувати.

Нагадаємо, з 1 березня українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення Укрпошти та Ощадбанку.

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