Воєнізована охорона Укрзалізниці не справляється зі своїми обов’язками з нагляду за вантажами, через що близько 2 млн грн в місяць становить сума збитку від крадіжок на УЗ.
За даними голови Асоціації власників вагонів Олександра Криворучка, 90% втрат від крадіжок виникають якраз в процесі перевезення. Фактичні ж збитки власників вагонів, відправників і одержувачів вантажів навіть не піддаються обчисленню, зазначає він.
– Промисловці, аграрії та інші вантажовідправники кажуть, що крадуть все: вугілля, металопрокат, руду, добрива, зернові, паливо і мастильні матеріали. Усе, що можна витягти і продати.
Крім того зловмисники масово і безжально розукомплектовують вагони: знімають деталі гальмівної системи, через що вагони стають негальмівними, не можуть використовуватися для перевезень і потребують ремонту.
В результаті власники рухомого складу несуть величезні збитки. Статистика шокує: за даними Українського логістичного Альянсу, щодня на залізницях розкрадається 150-170 вагонів. Таке розкрадання, зокрема, може спричинити техногенну катастрофу, – пояснив Криворучко.
За його словами, крадіжки вантажів і розобладнання вагонів поставлено на потік – цим займаються організовані і добре оснащені групи, в складі яких діють колишні співробітники УЗ і криміналітет.
– Нормативними документами УЗ визначено порядок здачі під охорону і зняття з охорони вантажів: вантаж пломбується, і якщо після прибуття пломба ціла – претензії до охорони не приймаються. Спроби довести недостачу вантажу приречені на провал.
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Факти розкрадання низки вантажів, які перевозяться під наглядом охорони в спеціалізованих вагонах, закритих і опломбованих, виявляються вже після того, як вантаж прибуває до одержувача.
При цьому пломба ціла, а кількість вантажу серйозно зменшилася. Зрозуміло, що у таких випадках УЗ претензій вже не приймає і збитки не відшкодовує, – пояснив Криворучко.
Він підкреслив, що безліч випадків крадіжок відбувається на тих станціях, де діють пости ВОХР.
– Бувають випадки, коли вантажі, супроводжувані (нібито) ВОХР, розкрадають. Тому, що формально вантажі супроводжує охороною, і ця послуга платна, але на ділі у підрозділів ВОХР чомусь відсутній особовий склад, – пише глава Асоціації.
На думку учасників ринку, численні факти злодійства свідчать, що ВОХР, покликана забезпечувати збереження цілої низки вантажів, не справляється з поставленим завданням. Криворучко вважає, що раціонально альтернативою є приватні охоронні структури.
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові потяги до 8 Березня.