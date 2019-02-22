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Погода в Україні на сьогодні, 22 лютого (КАРТА)

В Україну повертаються морози, а частину країни засипле снігом.

Погода в Україні на сьогодні, 22 лютого (КАРТА)

Прогноз погоди на сьогодні, 22 лютого, публікує Укргідрометцентр.

У західних та південних областях пройде сніг, температура – от 1° морозу до 2° тепла.

На півночі, сході та центрі країни буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів опустяться до -3°…-7°.

Читайте: Мороз і сонце: якою буде погода на вихідні в Україні

Лише у Запорізькій та Дніпропетровській областях очікується сніг.

Погода у Києві не передбачає істотних опадів, температура – від 5° до 7° морозу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на весну.

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