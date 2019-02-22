Сайт Факти ICTV запустив спецпроект – Ситий в7. Ми даємо оцінку найцікавішим закладам столиці, розповідаємо про їх плюси та мінуси. Де зустрітися з компанією, провести гарний вечір зі своєю половинкою або побути наодинці.

Раз на тиждень наш експерт Каріна Зуєва вирушає на ревізію столичного закладу (кафе, ресторан, бар). У нас є лише €7 (200 грн – для замовлення, 20 грн – чайові), щоб замовити стандартний набір страв або меню від шефа. 200 грн (€7) – це середній чек київських закладів на одну людину.

Оцінку проводимо за зовнішніми, внутрішніми та загальними факторами. Після чого наш експерт підбиває підсумки та виносить свій вердикт.

Важливим є те, що персонал закладу не підозрює, що Каріна – ревізор сайту Факти ІСТV.

Цього тижня я відправилася у коктейль-бар Wunderbar, від власників відомого абсент-бару Палата №6. Перед тим мені було відомо, що ці заклади тематичні, які нагадують клініку та психлікарню.

Хтось говорить, що це забігайлівка, а хтось у захваті від занурення в атмосферу даної тематики. Тому ми на власному досвіді захотіли перевірити заклад і розповісти вам, як там насправді.

Розташування

Wunderbar знаходиться за адресою вул. Мала Житомирська, 13/6.

Начебто центр Києва, недалеко від метро Майдан Незалежності, але як виявилося, знайти це місце – не найлегше заняття. Заклад розташований між вулицями. Не дивлячись на те, що я прийшла за точною адресою, мені довелося блукати навкруги. Бар прихований від очей перехожих.

Вхід не приваблює зовсім, а на вигляд нічого не натякає на те, що там вирує життя. Сходи ведуть до підвалу, а нагорі лише вивіска юридичних послуг і ніякого натяку на Wunderbar.

До речі, спускаючись або піднімаючись з бару, будьте обережні на сходах. Під час мого відвідування на сходав впав чоловік, можливо від градусу, але все ж таки. Перше враження – так собі, хотілося розвернутися і піти додому. Тим паче, я накопичила терпіння і вирішила перевірити, що на мене очікує всередині.

Хоч і центр Києва, але місце не велелюдне та доволі темне. Для нового відвідувача не вистачає хоч якихось покажчиків або вивіски.

Оцінка локації – 6\10

Сервіс

Перед ревізією я почитала відгуки про заклад, дехто скаржиться на обслуговування та хамовитість персоналу, а дехто навпаки слів не може підібрати, щоб похвалити офіціантів. Це викликало в мене двояке відчуття, тож налаштована я була рішуче.

На вході мене люб’язно зустріли та привітали, після чого запропонували провести до вільного столику.

Коли офіціантка побачила, що я не можу визначитися з замовленням, то запропонувала свою допомогу. За що я їй вдячна, адже вона відповіла на всі мої запитання по кухні. Розповіла та порадила, який коктейль краще обрати для мого смаку. Знання меню на висоті.

Замовлення принесли доволі швидко, можливо тому що бар не був переповнений, адже я була в ньому у будній день. Хоча на диво, і тоді половина столів було зарезервовано.

Оцінка сервісу – 9\10

Інтер’єр

У Wunderbar три зали, тож посадочних місць вистачає. Можна обрати столик для великої компанії або сісти за барну стійку, якщо хочеш бути ближче до екстрим-коктейлів (наприклад, на голові з каскою, яка горить вогнем) і товариського бармена.

Інтер’єр закладу оформлений в стилі лофт, якому характерні необроблені цегляні та бетонні стіни, металеві та дерев’яні меблі. Над кожним столиком є підвісні люстри, барна стійка та кожне місце має свій гачок для верхнього одягу.









Ситий в7. Wunderbar: медсестри та алкоголь / 2 фотографии

Дерев’яні масивні столи, які обладнані залізними ніжками та стільці на будь-який смак (барні, зі спинками, лавки). По залах розвішані телевізори, так що це місце може стати знахідкою для фанатів футболу.





















Ситий в7. Wunderbar: медсестри та алкоголь / 5 фотографий

Вбиральня, без сумніву, нагадує лікарняну. Гадаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Вся в білу плитку, не дуже чиста та має доволі неприємний запах. У закладах обов’язково повинні бути розпилювачі.









Ситий в7. Wunderbar: медсестри та алкоголь / 2 фотографии

Видно, що інтер’єр трохи втомився і це не дивно, адже заклад відкрився ще у 2016 році і судячи з усього в ньому не робили ремонт.

Оцінка інтер’єру – 7\10

Атмосфера

Шумно, але перекрикувати один одного не доводиться. Люди спілкуються, випивають, на фоні грає драйвова музика.

В одному залі голі стіни, в іншому – блакитні, приглушене світло, офіціантки в формі медсестер, а шоти подають у пробірках. А якщо замовиш екстрим-коктейль, тоді взагалі проведуть цілий ритуал.

Не дивлячись на будній день, майже всі місця у двох залах були зайняті. Уявляєте, що тут відбувається на вихідні? Тож столик точно потрібно бронювати.

Атмосфера трохи нагадує моторошну клініку, але якщо використовувати таку ідею, то потрібно продумувати все до деталей. Наприклад, зробити рахунок у вигляді діагнозу та інше.

Формат коктейль-бару передбачає молодіжне клієнтське охоплення. Хоч заклад для своїх, але людей, як для вечора вівторка, багато.

Оцінка атмосфери – 7\10

Кухня

У меню представлений різноманітний асортимент страв європейської кухні. Відвідувачі мають можливість замовити закуски до пива, салати, холодні і гарячі закуски, пасту, супи, тости, м’ясні та рибні страви, а також різні ковбаски.

В якості десерта можна замовити яблучний штрудель, тірамісу або морозиво.

Барна карта містить широкий асортимент алкогольних коктейлів (шоти, лонги, екстрим, гарячі), міцного алкоголю, розливного пива, а також різноманітні марки вин Італії, Німеччини, Австралії, України, Чилі. Якщо ж ви за тверезий спосіб життя, то знайдуться й безалкогольні напої та коктейлі.

Я замовила пасту Неополітано, курячий сендвіч та два коктейлі – Зелена Фея і Піна Колада.

В меню не вказаний об’єм страв, але офіціантка попередила, що порції не маленькі. Ну добре, подивимось.

Паста Неополітано – макаронне блюдо з найпростішим і класичним соусом італійської кухні. Варіантів приготування безліч, але головний акцент на томати (томатну пасту), оливкову олію, цибулю та часник. Далі вже фантазія кухаря, як і в цьому випадку. Вперше в даному соусі бачу маслини, але не скажу, що вийшло погано.

Єдине, що мені не сподобалося в пасті – занадто водяна, в кінці була, як суп. Певно помідори пустили багато соку або ж не надто густа томатна паста.

Подача гарна, виглядає апетитно та велика порція.

Курячий сендвіч з грибами – розділений на дві частини, подається з картоплею фрі та соусом. Сендвіч не соковитий, після нього в роті пересохло. Таке враження, ніби туди поклали один грибочок, який порізали на шматочки, а цибуля надто солодка.

Картопля фрі – якщо є фритюрниця і свіже масло, а ще й смачний сорт картоплі, то це блюдо зіпсувати складно. Тут все склалося.

Подали цей набір на дерев’яній дощечці. Неозброєним оком видно те, що дошки старі і вже давно відслужили своє. Дуже неприємно їсти з брудної посуди!

Якщо обрали таку подачу, тоді подібний посуд потрібно частіше оновлювати, оскільки дерев’яні дощечки служать середовищем для розмноження шкідливих бактерій.

Коктейль Зелена Фея – не зелений, а жовтий, що вже викликає недовіру, адже саме динний лікер повинен задати потрібний окрас. Можна сказати, що це лайт версія коктейлю, адже половини потрібних інгредієнтів немає, добре хоч абсент додали.

Смак перебиває абсент, але напій освіжаючий, кисло-солодкий та більш чоловічий.

Коктейль Піна Колада – тут зі складом все гаразд: ром, піна колада, молоко, малібу, ананасовий сік та вершки. Солодкий, м’який та дуже ніжний, немає потужного присмаку алкоголю. Мені сподобався.









Ситий в7. Wunderbar: медсестри та алкоголь / 2 фотографии

Оцінка кухні – 6\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Wunderbar склав 200 грн, 20 грн залишила на чай.

Цінова політика закладу не може не радувати, адже на 200 грн я зробила велике замовлення. Де ще у центрі Києва ви вип’єте Піна Коладу за 50 грн та скуштуєте пасту Неополітано за 38 грн?

Коктейлі від 30 грн, а дорожче 85 грн не знайти, а ось, наприклад, курячі крильця або кальмари фрі, можна скуштувати всього за 55 грн.

Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. У Wunderbar вона коштує 14 грн. Що тут ще казати?

Враховуючи ціни, забувається весь негатив, якщо оцінювати співвідношення ціна-якість, то це відмінно.

Оцінка цінової політики – 10\10

Загальні враження

Проблем дістатися до закладу не виникне, з другого разу. Можливо я потрапила на вдалу зміну, але претензій до персоналу немає, дуже привітні та товариські дівчата.

Інтер’єр потрібно хоч трохи освіжити, кухонні приналежності змінити на нові, а також частіше стежити за чистотою у вбиральні.

Однозначно, це місце для великої та веселої компанії друзів.

Тож якщо ви любитель коктейлів, цікавого відпочинку, тематичних закладів, а ще й недорого посидіти, сміливо прямуйте до Wunderbar.

Загальна оцінка закладу – 7\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва