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У МінТОТ нова заступниця міністра. Її мати за рік розбагатіла на мільйони

В Україні призначили нового заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Вікторію Вороніну. Її мати стала мультимільйонеркою за рік, а чоловік влаштувався на вигідну посаду при МінТОТ.

Виктория Воронина

Вікторія Вороніна до того, як її призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України, була представником МінТОТ і очолювала патронатну службу міністра Вадима Черниша, повідомляє ІА Вчасно.

У своїй декларації Вікторія зазначила, що володіє квартирою у Сумській області площею 57 кв. м, за рік отримала заробітну плату у розмірі 494 тис. 220 грн та подарунок у розмірі 204 грн.

На рахунку у банку Вікторія Вороніна зберігає $5 тис.

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А ось у матері Вікторії – Лириси Вороніної, яка працює заступником директора Путивльського педагогічного коледжу імені С.В.Руднева – цікавіша декларація.

Так, у 2016 році, коли її донька тільки почала роботу у Міністерстві з питань тимчасово окупованих території, річна заробітна плата жінки складала 114 тис. 551 грн, тобто щомісяця Лариса Вороніна отримувала близько 9,5 тис. грн, що цілком відповідає середньостатистичній ставці заступниці директора у коледжі.

Та вже у 2017 році річна заробітна плата Лариси Вороніної на все тій же посаді заступниці директора зросла до 12 млн 425 тис. грн. Тобто, щомісячний дохід жінки дорівнює 1 мільйону 25 тис. грн, що у 108 разів більше, ніж за минулий рік.

А чоловік Вікторії Вороніної, Зураб Маісурадзе, також працює в МінТОТ на посаді консультанта з субпроектів Світового банку у програмі, який реалізується спільно з Міністерством.

Саме Вікторія Вороніна у 2017 році приймала на роботу Зураба Маісурадзе, оскільки зазначалася як контактна особа в оголошенні з пошуку працівників на цю посаду.

Сума підписаного із Зурабом у березні 2017 контракту складає $54 тис. 950. Термін дії контракту складає 27 місяців, що робить Зураба отримувачем найбільшої суми контрактів серед інших консультантів, які приймалися на роботу по проекту. 

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що задекларував Петро Порошенко.

Фото: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України

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