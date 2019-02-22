Лідер опозиції Олександр Вілкул взяв участь в урочистих заходах, присвячених 75-й річниці визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників.

Традиційно в церемонії покладання квітів до монументу Перемога і параді взяли участь тисячі жителів Кривого Рогу.

– У мене один дід дійшов до Берліна, а другий дід дійшов до Праги. І для мене завжди буде свято все, що пов’язано з перемогою нашого народу над фашизмом у Великій Вітчизняній війні.

Сьогодні 75-річчя визволення міста Кривого Рогу. І мені ставлять питання ветерани: як могло так статися, що на нашу багату, мирну землю знову ллється кров? І те, що випало на долю нашого покоління – треба зупинити це криваве колесо.

І ми це обов’язково зробимо. Заради України, заради десятків мільйонів українців, – сказав Олександр Вілкул, народний депутат, партія Опозиційний блок – Партія миру і розвитку.

Він зазначив, що нинішня влада намагається системно знищити пам’ять про перемогу у Великій Вітчизняній війні, зрадити правдиву історію про подвиг солдатів-переможців.

– Переписуються не тільки шкільні підручники. При потуранні і бездіяльності влади знищуються пам’ятники і меморіали, присвячені подіям Великої Вітчизняної війни. Протягом 2018 року в Україні були пошкоджені не менше 10 пам’ятників, – заявив депутат.

Відповідальність за акти вандалізму взяли на себе радикальні організації націоналістичного спрямування. Однак покараний ніхто не був, хоча за ці дії передбачено до 8 років позбавлення волі (статті 196, 252, 297 і 298 Кримінального кодексу України), – зауважив він.

– Якщо пам’ять зберігається з давніших часів, з козацьких, то чому ж цю страшну, найбільш кровопролитну, найбільш вбивчу, нелюдську напасть, цей гітлеризм, як же про нього можна забути? – сказала Валентина Іванівна Погорєлова, ветеран і учасник військової операції 1943 року з звільнення Кривого Рогу.

– Так, треба вчитися цим поколінням, як бути патріотами, як були патріотами ми. Та Велика Вітчизняна війна, яка забрала багато мільйонів, вона закінчилася за 4 роки, у нас якесь АТО всього-на-всього, що не назване війною, триває вже п’ятий рік, а? Це ганьба, до чого дожило керівництво нашої країни. Одні інших змінюють, а толку ніякого, ми все нижче і нижче йдемо.

Вілкул підкреслив, що не дозволить нікому переписувати правдиву історію про події Великої Вітчизняної війни. Щоб Україна не перетворилася в Німеччину кінця 30-х років ХХ століття, необхідно пам’ятати всі історичні факти.

– Ми будемо пам’ятати про воїнів-визволителів, які загинули в боротьбі з фашизмом. Ми будемо пам’ятати про всі жахи і злочини нацистів. Ми будемо боротися за збереження правдивої історії, щоб це не повторилося в майбутньому, – сказав Олександр Вілкул.

Олександр Вілкул багато років проводить заходи, присвячені збереженню історії про перемогу нашого народу у Великій Вітчизняній війні. Народгий депутат щорічно виводить десятки тисяч людей для святкування Дня Перемоги 9 Травня, Дня визволення України та інших пам’ятних дат, пов’язаних з історією 1941 – 1945 років.

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З його ініціативи реалізовуються проекти з підтримки ветеранів та дітей війни, організовуються тематичні концерти, відновлюють пам’ятники і пам’ятні місця.

Нагадаємо, Вілкул випередив Бойка в президентському рейтингу.