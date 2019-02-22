Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер розповів про сайт, який стосується агресії РФ в Україні.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розповів у Twitter про запуск сайту, який присвячений протидії російській агресії в Україні.

За його словами, на цьому сайті деталізовані наслідки агресії РФ в Україні за допомогою знімків з супутників, статистики і карт.

На сайті дають зрозуміти, що після подій Євромайдану Росія захопила та окупувала Крим, а згодом стала тією стороною, яка почала війну на Донбасі.

– П’ять років по тому Росія продовжує озброювати, навчати, керувати і воювати на боці антиурядових сил на сході України, водночас неправдиво наполягаючи на тому, що вона не є стороною конфлікту, – йдеться у повідомленні на сайті.

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Сайт дає змогу знайти хронологію російської агресії в Україні і побачити її наслідки для мирного населення.

До слова, після початку збройної агресії РФ Донбас став найбільш замінованим регіоном у світі.