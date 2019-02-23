У Києві планують скасувати безкоштовний проїзд у транспорті для пільговиків.
Альтернативою безкоштовного проїзду у транспорті стане готівка, повідомляє прес-служба КМДА.
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– Затвердити на 2019 рік розмір щомісячної готівкової виплати окремим категоріям громадян, які мають пільги з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах в сумі 240 грн, – говориться в проекті розпорядження.
Пільговики необмежено можуть користуватися правом на безоплатний проїзд у громадському транспорті на підставі картки киянина.
Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові з 7 лютого підвищили тарифи на проїзд у метро – з 5 до 8 грн, у міському електротранспорті – з 4 до 6 грн.
Фото: kyivpastrans
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