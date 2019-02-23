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ОБСЄ над Україною зафіксувала ще 4 військові літаки РФ

Над підконтрольним Україні селищем Ласточкине, яке знаходиться біля лінії розмежування на Донбасі, пролетіли реактивні військові літаки РФ.

ОБСЕ

Реактивні літаки над Україною зафіксував безпілотник місії ОБСЄ, йдеться у звіті моніторингової групи від 22 лютого.

– Чотири військових реактивних літаки пролетіли над селищем Ласточкине (19 км на північний захід від Донецька) з півночі на південь, а потім повернули на південний захід на висоті близько 3000 футів (915 метрів), – сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, чи буде Росія атакувати і навіщо їй війська на кордонах з Україною.

ФотоOSCE SMM – Special Monitoring Missi

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