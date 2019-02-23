Президент України Петро Порошенко розповів, які є два головні вороги у нашої держави.

Петро Порошенко назвал на засіданні Ради регіонального розвитку Львівської області головні вороги України.

– В Україні зараз два вороги: РФ…і другий ворог – це бідність, – зазначив він.

Він також відзначив, що РФ є країною агресором, і Україні потрібен “холодний мир” з РФ, щоб війська агресора, його озброєння були прибрані.

Крім того, Порошенка сказав, що для нього принципово важливо, щоб економічне зростання було точно відображене в кишені пенсіонера з Жовкви чи шахтаря з Червонограда.

Президент також заявив про необхідність перетворення України на “велику країну вільних, заможних і щасливих людей”.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, чи буде Росія атакувати інавіщо їй війська на кордонах з Україною.

Фото: Прес-служба президента України