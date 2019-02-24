Володимира Балуха перевезли на територію Росію, не повідомивши його родичів і адвокатів.
Українця Володимира Балуха перевели з керченської колонії в СІЗО на території Росії.
Про те, що політв’язня утримують в ізоляторі Армавіра (Краснодарський край), повідомила Кримська правозахисна група.
Відзначається, що причини, за якими Балуха перевезли на територію країни-окупанта, поки залишаються невідомими.
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Ні родичам, ні адвокатам про те, куди везуть політв’язня, не повідомлялося.
Нагадаємо, 3 жовтня минулого року так званий Верховний суд Криму змінив вирок Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.
Фото: Людмила Денісова
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