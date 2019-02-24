PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Балух знайшовся в СІЗО на території Росії/

Балух знайшовся в СІЗО на території Росії

Володимира Балуха перевезли на територію Росію, не повідомивши його родичів і адвокатів.

Балух знайшовся в СІЗО на території Росії

Українця Володимира Балуха перевели з керченської колонії в СІЗО на території Росії.

Про те, що політв’язня утримують в ізоляторі Армавіра (Краснодарський край), повідомила Кримська правозахисна група.

Відзначається, що причини, за якими Балуха перевезли на територію країни-окупанта, поки залишаються невідомими.

Читайте: Політв’язня Балуха етапували проти його волі – правозахисники

Ні родичам, ні адвокатам про те, куди везуть політв’язня, не повідомлялося.

Нагадаємо, 3 жовтня минулого року так званий Верховний суд Криму змінив вирок Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Фото: Людмила Денісова 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка