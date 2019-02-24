PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Стамбулі з благословення Варфоломія відслужили літургію пам’яті Небесної Сотні/

У Стамбулі з благословення Варфоломія відслужили літургію пам’яті Небесної Сотні

На літургію пам’яті Небесної Сотні в Стамбулі прийшла українська громада та представники генконсульства України в цьому місті.

У Стамбулі з благословення Варфоломія відслужили літургію пам’яті Небесної Сотні

У Стамбулі відслужили літургію пам’яті Небесної Сотні. Службу благословив Вселенський патріарх Варфоломій.

Для церковного дійства до храму Святого Миколая, який знаходиться біля комплексу будівель Вселенського патріархату, прийшла українська громада та представники генконсульства України у Стамбулі.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
У Стамбулі з благословення Варфоломія відслужили літургію пам’яті Небесної Сотні / 5 фотографий

Читайте: Синод ПЦУ затвердив 12 членів і провів перше засідання

Спеціально для служби діти з Української суботньої школи виготовили “Ангелів пам’яті”, яких принесли з собою українці.

Як відомо, 18 лютого 2014 року у протистояннях проти беркутівців на Євромайдані полягли перші активісти, яких назвали Небесною Сотнею.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Загибель Небесної Сотні: слідство завершене, Луценко назвав прізвища причетних
20 Героїв Небесної Сотні
20 лютого 2014. Найкривавіший день Революції Гідності: жодного силовика не покарано
Герої Небесної Сотні: події, що змінили історію
Україна згадує героїв Небесної Сотні: у центрі Києва хода пам’яті
Роковини розстрілів на Майдані: сьогодні вшановують пам’ять Небесної сотні
Томос, агіасма, екзорцизм: чи добре знаєте ви церковні терміни (ТЕСТ)
Це особлива місія! Як Варфоломій привітав українців
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка