На літургію пам’яті Небесної Сотні в Стамбулі прийшла українська громада та представники генконсульства України в цьому місті.

У Стамбулі відслужили літургію пам’яті Небесної Сотні. Службу благословив Вселенський патріарх Варфоломій.

Для церковного дійства до храму Святого Миколая, який знаходиться біля комплексу будівель Вселенського патріархату, прийшла українська громада та представники генконсульства України у Стамбулі.





















У Стамбулі з благословення Варфоломія відслужили літургію пам’яті Небесної Сотні / 5 фотографий

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Спеціально для служби діти з Української суботньої школи виготовили “Ангелів пам’яті”, яких принесли з собою українці.

Як відомо, 18 лютого 2014 року у протистояннях проти беркутівців на Євромайдані полягли перші активісти, яких назвали Небесною Сотнею.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі