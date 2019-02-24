Кандидат в президенти від Опозиційного блоку Олександр Вілкул обіцяє створити нові робочі місця в легкій промисловості.

Про це депутат заявив під час відвідування виробництва Дніпрошкіргалантерея в місті Дніпро.

– У нас талановиті, працьовиті люди. І не всі підприємства ще зруйновані. У нас величезний потенціал розвитку країни, просто ця влада вміє тільки руйнувати і красти, – сказав Олександр Вілкул, народний депутат, кандидат в президенти від Оппоблока.

Опозиціонер наголосив, що чинна влада не тільки не допомагає, але і заважає працювати легкій промисловості. Причина – тиск перевіряючих органів, високі податки, корупція і відсутність ефективних програм державної підтримки.

– За п’ять років стало працювати дуже складно у зв’язку з такою ситуацією в країні. Останні два місяці митниця просто не дає спокою. Ми не просимо допомоги – ми справляємося самі, але хотілося б щоб просто не заважали. Дуже важко виживати сьогодні, – сказала Вікторія Булах, директор ТОВ Шкіргалантерея.

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Згідно з рейтингом Економічної свободи, Україна знаходиться на 150 місці з 186 країн, і на останньому місці в Європі.

– Я підтримаю українську легку промисловість, і українці будуть одягатися в дешевий і якісний, український одяг, а не в цей секонд-хенд, в який їх одягла нинішня влада. І за перші два роки мінімум 300 тис. людей, здебільшого, жінки отримають хорошу високооплачувану роботу, – сказав Олександр Вілкул.

Олександр Вілкул підготував пакет пропозицій щодо підтримки легкої промисловості. Він включає в себе зниження податкового тиску, державні закупівлі у вітчизняного товаровиробника, розвиток профільної освіти.

Нагадаємо, Вілкул випередив Бойка в президентському рейтингу.