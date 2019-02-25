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Абсолютно некомпетентний: Геращенко про передвиборчу кампанію Зеленського

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що передвиборна кампанія кандидата в президенти Володимира Зеленського комічна і ганебна.

Ирина Геращенко

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила в Facebook, що як кандидат в президенти України Володимир Зеленський некомпетентний в багатьох питаннях.

За її словами, Зеленський не знає навіть про те, що кандидатуру на пост прем’єр-міністра президенту пропонує парламентська коаліція. Глава держави ж може тільки подати кандидатуру, яку повинна узгодити Верховна Рада.

Геращенко також вважає, що потрібно провести прес-конференцію із Зеленським, аби українці змогли побачити, наскільки він некомпетентний.

– Враження, що студенти – першокурсники криворізького університету більш компетентні, ніж деякі кандидати. Робота президента – це не озвучувати чужі тексти на різні голоси. Це не грати ведмедика в Падінгтона і Рейгана, – написала віце-спікер.

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Вона додала, що бути главою держави – це означає самостійно приймати важливі для нього рішення.

До слова, участь у виборах президента України планують прийняти близько 71% виборців.

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