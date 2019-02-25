PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Автоматична індексація тарифу на послуги Укрзалізниці ігнорує бізнес – ЄБА/

Автоматична індексація тарифу на послуги Укрзалізниці ігнорує бізнес – ЄБА

Впровадження автоматичної індексації залізничного тарифу на індекс цін промислових виробників не враховує позиції вантажоперевізників.

Автоматична індексація тарифу на послуги Укрзалізниці ігнорує бізнес – ЄБА

Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє Uaprom.info.

Як пише видання, Укрзалізниця розраховує підвищити тариф на більш ніж 14% вже в квітні. Однак бізнес-співтовариство, яке по суті, і є основним клієнтом УЗ, піддає сумніву аргументи залізниці, нагадуючи про монопольне становище компанії і ризики, які несе в собі спроба міняти тарифи без обговорення з ринком.

Зокрема, з такою заявою виступила Європейська Бізнес Асоціація.

– Автоматична індексація, фактично, виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дозволяє монополісту необмежено збільшувати витрати вантажовідправників, як підвищуючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг з користування вагонами Укрзалізниці, що автоматично збільшує вартість користування вагонами приватного парку, – йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, заплановане Укрзалізницею на поточний рік підвищення тарифів на вантажні перевезення більш ніж на 14% завдасть шкоди економіці України і вдарить по самій Укрзалізниці.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Крадіжки в УЗ: щомісяця 2 млн грн збитків
Через Укрзалізницю на Україну може чекати падіння курсу гривні – експерт
Автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення Укрзалізницею – це загибель вугільної галузі – профспілки
Укрметалургпром закликає Укрзалізницю переглянути умови продажу металобрухту
Скільки українців зустріне Новий рік у потягах
Укрзалізниця стала значно прозоріше працювати, але залишається вкрай неефективною
Укрзалізниця запускає експрес на Донбас: маршрут та дата
Частина електричок не курсуватиме: Укрзалізниця знайшла альтернативу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка