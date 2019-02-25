Впровадження автоматичної індексації залізничного тарифу на індекс цін промислових виробників не враховує позиції вантажоперевізників.

Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє Uaprom.info.

Як пише видання, Укрзалізниця розраховує підвищити тариф на більш ніж 14% вже в квітні. Однак бізнес-співтовариство, яке по суті, і є основним клієнтом УЗ, піддає сумніву аргументи залізниці, нагадуючи про монопольне становище компанії і ризики, які несе в собі спроба міняти тарифи без обговорення з ринком.

Зокрема, з такою заявою виступила Європейська Бізнес Асоціація.

– Автоматична індексація, фактично, виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дозволяє монополісту необмежено збільшувати витрати вантажовідправників, як підвищуючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг з користування вагонами Укрзалізниці, що автоматично збільшує вартість користування вагонами приватного парку, – йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, заплановане Укрзалізницею на поточний рік підвищення тарифів на вантажні перевезення більш ніж на 14% завдасть шкоди економіці України і вдарить по самій Укрзалізниці.