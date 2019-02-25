Харківський завод імені Малишева та ХКБМ імені Морозова завершують випробування БТР-4 з новими корпусами і вже у цьому році готові розпочати серійне виробництво.
Бронетранспортери пройшли кілька сотень кілометрів по бездоріжжю та дорогам з твердим покриттям, а також витримали випробування вогнем із великокаліберних кулеметів, повідомляє Укроборонпром.
БТР-4 з перших днів війни на Донбасі успішно використовується ЗСУ. Рівень захисту, який забезпечує ця машина – один з найбільших серед бронетранспортерів та БМП.
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Він має бойовий модуль БМ-7 Парус з 30-міліметровою автоматичною гарматою, високоточним протитанковим комплексом Бар‘єр, автоматичним гранатометом та кулеметом.
Завдяки сучасному цифровому комплексу здатний знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 км.
До слова, 15 сучасних бронеавтомобілів Варта виробництва України передали для потреб окремого десантно-штурмового батальйону морської піхоти на Хмельниччині.
Фото, відео: Укроборонпром