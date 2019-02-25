У Київській клінічній лікарні №1 після проведення капітального ремонту запрацювала система телемедицини, що дозволяє проводити консультації з лікарями в будь-якому куточку світу.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв’ю Діловій столиці, відповідаючи на питання про досягнення в київській медицині.

Як приклад системних змін в цій сфері, мер Києва назвав Київську клінічну лікарню №1, де нещодавно провели капітальний ремонт.

– Ми перевіряли після ремонту два відділення лікарні – операційне та рентгеноендоваскулярної хірургії. В операційному відділенні збільшили кількість операційних до шести, а нове відділення рентгеноендоваскулярної хірургії з гібридною операційною дасть можливість надавати якісну невідкладну кардіологічну допомогу киянам.

В оновлених відділеннях встановили обладнання європейського рівня, що дозволить надавати цілодобову медичну допомогу за найвищими стандартами якості, – пояснив Кличко.

Також він розповів, скільки коштів було виділено на ремонт і закупівлю нового обладнання в лікарню.

– На капітальний ремонт лікарні виділили понад 60 млн грн, на закупівлю обладнання – понад 80 млн. На ці кошти закупили операційні столи, ендоскопічні стійки, наркозно-дихальні апарати, апарати штучної вентиляції легенів, апарат УЗД експертного класу та інше обладнання.

Також тепер є можливість і для застосування телемедицини. Коли потрібна допомога, то для лікарів доступні консультації фахівців з будь-якої точки світу. Тепер є можливість разом з фахівцями з інших країн проводити операції, – зазначив мер Києва.

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Крім того, він розповів про плани на 2019 рік щодо впровадження системних змін в київську медицину.

– У планах на цей рік – початок будівництва лікарні зі стаціонаром на Троєщині і лікарні швидкої медичної допомоги на правому березі. Всього в столичному бюджеті 2019 року на сферу охорони здоров’я передбачено майже 11 млрд грн. Це значно більше, ніж в минулому році, – підсумував Віталій Кличко.

Раніше Кличко заявив, що навесні цього року в столиці почнуться роботи з будівництва нової сучасної лікарні.