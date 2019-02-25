60-річний живописець Борис Єгіазарян, який входить до списку найвидатніших художників ХХ століття, пішов проти Беркуту з палицею в руках. Він пройшов весь Майдан від листопада 2013 до лютого 2014. Коли почався розгін – отримав контузію.

Силовики навмисно цілились у людей з камерами. Принаймні так вважає оператор-аматор Микола Марусик. Ніч з 19 на 20 лютого стала останньою для Миколи на Майдані. Унікальні ексклюзивні кадри з камери, на яку тієї ночі знімав Микола, оприлюднені вперше за 5 років.

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Під приціл снайперів потрапляли не лише активісти та журналісти, а й медики. До Лядських воріт у Києві й досі важко приходити Олесі Жуковській. Вранці 20 лютого в її твіттері з’явилось повідомлення: Я помираю. Лікарям дивом вдалось її врятувати… Історія дівчини облетіла весь світ. Після цього почалась найжорстокіша розправа на Майдані. Попри історію з Олесею на Майдан прибувало все більше медиків і волонтерів, які допомагали пораненим.

Сотням поранених надавали допомогу на території Михайлівського монастиря, який у ті дні став захистом майданівців від беркуту і тітушек. Сьогодні отець Іван – помічник предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. А в ті тривожні дні був аспірантом Київської богословської академії. Саме отця Івана пізніше назвуть дзвонарем Майдану. У грудні 2013, коли виникла небезпека кривавого розгону, він забив у набат скликаючи людей на захист Майдану. Це було вперше за 800 років. А вже за два місяці він став свідком шокуючих подій. Тоді 20 лютого на Майдані загинуло 47 людей – найбільше за час протистояння.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що експертиза у справі про розстріли на Євромайдані завершена.