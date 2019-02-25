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Порошенко: Членство в ЄС і НАТО гарантує свободу від диктатури РФ

Президент Петро Порошенко заявив, що членство України в Євросоюзі і НАТО дає гарантію того, що життя українців буде вільним від російської диктатури.

Порошенко

Президент Петро Порошенко під час молодіжного форуму Думка молоді важлива. Перспективи вступу в НАТО і ЄС заявив, що членство України в ЄС і НАТО гарантує відсутність диктатури РФ в житті країни.

За його словами, членство в Євросоюзі і НАТО гарантує не тільки безпеку військових на фронті, але й безпеку всередині України.

– Це – гарантія того, що в наше з вами мирне життя ніколи не увірвуться російські танки, ніколи не настане російська диктатура, – додав Порошенко.

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Глава держави також заявив, що зараз найбільша підтримка європейського руху України саме серед молоді.

За словами президента, Україні необхідно подати заяву на членство в НАТО та ЄС не пізніше 2023 року і мова йде про таке партнерство, під час якого європейські амбіції країни можуть бути реалізованими.

Нагадаємо, 19 лютого президент Петро Порошенко підписав закон, в якому курс України на членство в ЄС і НАТО закріплюється в Конституції.

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