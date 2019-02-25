Президент Петро Порошенко мріє про роботу депутатом Європейського парламенту від України.

Президент Петро Порошенко мріє про роботу депутатом Європейського парламенту від України, пише Укрінформ.

Порошенко сказав, що хотів би зайняти посаду в Європарламенті після президентської каденції або каденцій.

– Для мене є одна гідна робота, про яку я мрію, – бути депутатом Європейського парламенту від України, – сказав він.

Президент зазначив, що стати депутатом Європарламенту може тільки політик з країни-члена Європейського Союзу.

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Виходячи зі своїх слів, Порошенко наголосив на важливості досягнення Україною критеріїв членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, 19 лютого президент Петро Порошенко підписав закон, в якому курс України на членство в ЄС і НАТО закріплюється в Конституції.