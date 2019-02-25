Скасування концертів у Росії не виключить інформаційні ризики для України, якщо на пісенному конкурсі Євробачення її представлятимуть музиканти, які гастролювали в РФ.
Скасування концертів у Росії не виключить інформаційні ризики для України, якщо на пісенному конкурсі Євробачення її представлятимуть музиканти, які гастролювали в РФ, заявив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко в Facebook.
Він закликав прийняти зважене рішення щодо виступу MARUV на Євробаченні від України.
– Тому рішення треба прийняти зважене. Українське. А не гібридне, – написав він.
Нагадаємо, в українському національному відборі на Євробачення перемогла співачка MARUV і отримала право представляти Україну на конкурсі в Тель-Авіві.
Пізніше стало відомо, що у неї заплановані кілька концертів у Росії.
MARUV заявила, що готова скасувати ці концерти, щоб представити Україну на Євробаченні.
Кириленко назвав нацвідбір частиною гібридної війни РФ проти України.
Фото: В’ячеслав Кириленко