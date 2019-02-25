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Скасування концертів у РФ не зніме ризиків для України – Кириленко про MARUV

Скасування концертів у Росії не виключить інформаційні ризики для України, якщо на пісенному конкурсі Євробачення її представлятимуть музиканти, які гастролювали в РФ.

Кириленко

Скасування концертів у Росії не виключить інформаційні ризики для України, якщо на пісенному конкурсі Євробачення її представлятимуть музиканти, які гастролювали в РФ, заявив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко в Facebook.

Він закликав прийняти зважене рішення щодо виступу MARUV на Євробаченні від України.

– Тому рішення треба прийняти зважене. Українське. А не гібридне, – написав він.

Нагадаємо, в українському національному відборі на Євробачення перемогла співачка MARUV і отримала право представляти Україну на конкурсі в Тель-Авіві.

Пізніше стало відомо, що у неї заплановані кілька концертів у Росії.

MARUV заявила, що готова скасувати ці концерти, щоб представити Україну на Євробаченні.

Кириленко назвав нацвідбір частиною гібридної війни РФ проти України.

Фото: В’ячеслав Кириленко

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