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Святковий феєрверк: у районі Горлівки злетів у повітря склад боєприпасів “ДНР”

Біля окупованої Горлівки Донецької області здетонували боєприпаси на складі противника.

Святковий феєрверк: у районі Горлівки злетів у повітря склад боєприпасів “ДНР”

Про знищення складу боєприпасів повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.

– Внаслідок порушення заходів безпеки та необережного поводження з боєприпасами в районі Горлівки відбувся святковий феєрверк зі знищенням складу БК окупантів, – розповів Штефан.

Читайте: Ще дві години димівся: у ЗСУ показали відео знищення позицій бойовиків

Раніше Факти ICTV писали, що біля села Тернове (Луганська область) безпілотник ОБСЄ зафіксував 33 танка бойовиків.

Фото: скріншот з відео

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