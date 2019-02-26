Вибори 2019 відбудуться 31 березня. Як поводитись на виборах, що робити, якщо ви помітили порушення на дільниці та як запобігти фальсифікаціям – у матеріалі Фактів ICTV.

До виборів президента 2019 залишається все менше часу.

Для того, аби проголосувати, у день виборів треба з’явитись на відповідну виборчу дільницю з паспортом. Адреса дільниці буде зазначена у запрошенні, що прийде на пошту за декілька тижнів.

Якщо у вас виникли додаткові питання, Факти ICTV писали:

– Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

– Як проголосувати не за місцем прописки

– Як проголосувати за кордоном

Права виборців – як поводитись на виборах

Закон Про вибори президента України передбачає, що право голосу має кожен громадянин України, якому на момент голосування виповнилось 18 років.

Окрім того, участь у виборах – добровільна. Тобто ніхто не має права змушувати вас голосувати, якщо ви цього не хочете.

Перед тим, як йти на дільницю, слід ознайомитись із загальними правами та правилами виборців.

Голосування відбувається таємно . Саме тому на виборах заборонено фотографувати та знімати відео. Запостити селфі з бюлетенем в Instagram не вийде.

. Саме тому на виборах заборонено фотографувати та знімати відео. Запостити селфі з бюлетенем в Instagram не вийде. В кабінці для голосування має право перебувати лише одна особа. Це також регламентується таємністю виборів. Однак, особи, які прийшли з дітьми молодше 18 років, можуть взяти їх з собою. Якщо людині з особливими потребами потрібна допомога у заповнені бюлетеня – це можна зробити за відома члена виборчої комісії.

Передача голоса – заборонена. Виборець може проголосувати лише один раз і тільки за себе . Навіть маючи паспорт і дані особи, проголосувати ви за неї не зможете. Якщо особа не може з’явитись на дільницю, вона завчасно має заповнити відповідну заяву у дільничній виборчій комісії. Їй нададуть право голосування поза межами дільниці.

. Навіть маючи паспорт і дані особи, проголосувати ви за неї не зможете. Якщо особа не може з’явитись на дільницю, вона завчасно має заповнити відповідну заяву у дільничній виборчій комісії. Їй нададуть право голосування поза межами дільниці. Заповнювати бюлетень треба лише відповідно до правил – поставити відмітку можна лише навпроти одного кандидата. Всі інші дописи на бюлетені роблять його недійсним . Однак, якщо ви випадково його зіпсували, маєте право звернутись до члена виборчої комісії і отримати новий. До речі, бюлетень за межі виборчої дільниці виносити заборонено.

. Однак, якщо ви випадково його зіпсували, маєте право звернутись до члена виборчої комісії і отримати новий. До речі, бюлетень за межі виборчої дільниці виносити заборонено. У день виборів заборонена будь-яка агітація . Тому з’являтись на виборчу дільницю з будь-якими агітаційними матеріалами на користь кандидата – заборонено. Це, також, стосується елементів одягу, аксесуарів, календарів, брошур, газет та ін.

. Тому з’являтись на виборчу дільницю з будь-якими агітаційними матеріалами на користь кандидата – заборонено. Це, також, стосується елементів одягу, аксесуарів, календарів, брошур, газет та ін. Будівля виборчої дільниці у день виборів перетворюється на державну установу. Відповідно, на території не можна з’являтись з алкоголем, тваринами, вогнепальною або холодною зброєю.

У день виборів дільниці будуть працювати з 8 години ранку до 20 години вечора. Головне – встигнути зайти до дільниці до 20 години, поки не зачинили двері. Проголосувати можна і пізніше.

Як зрозуміти, що на вашій дільниці відбуваються порушення?

По перше, виборець може перебувати на дільниці лише стільки часу, скільки йому треба для голосування. Після того, як він опустив бюлетень до скриньки, він має покинути будівлю.

– Потрібно звернути увагу, чи ніхто не встиг проголосувати і не залишив свій підпис в списку виборців за родича, який перебуває чи проживає не за місцем реєстрації, або ж і за кордоном, – розповідає координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

Якщо ж ви помітили таке порушення, необхідно одразу голосно про це повідомляти членам комісії, спостерігачам та поліції, пояснює Айвазовська.

Ми вже писали, що голосування – таємне. Порушенням вважається розголошення таємниці голосування.

– Демонстрація заповненого бюлетеню іншим членам комісії або спостерігачам може свідчити про контрольоване голосування, як наслідок підкупу, або і агітації, якщо мова йде про лідерів громад.

Експерт додала, що в приміщенні для голосування не можуть перебувати сторонні особи, які не є членами комісій, спостерігачами, або довіреними особами. На це теж слід звертати увагу.

Куди звертатись, якщо я бачу правопорушення?

Якщо ж ви помітили правопорушення – слід одразу звертатись до поліції. Окрім того, не зайвим буде зафіксувати порушення на камеру, якщо є така можливість.

– Якщо виборець побачив порушення на власні очі, то він може виступити як заявником до поліції, так і виступати свідком та поставити свій підпис під актом про порушення від спостерігачів, чи протоколом про адміністративне правопорушення, – зазначила Ольга Айвазовська.

За порушення – відповідальність

– За участь в організації підкупу можна сісти до тюрми на строк до 5 років, а за продаж голосу отримати 2 роки громадських робіт або обмеження волі. За розголошення волевиявлення виборця членом комісії, спостерігачем – до 3-х років ув’язнення, а приховування, чи знищення власного виборчого бюлетеню загрожує значними штрафами, – нагадує експерт.

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Для порівняння, у 2015 році на виборах до місцевого самоврядування було відкрито 422 кримінальних провадженнь, а суди винесли 80 обвинувачувальних вироків і лише одне виправдальне рішення.

До речі, медіагрупа Starlightmedia та громадянська мережа Опора розпочали кампанію за чесні та вільні вибори:

– Щоб перемагали чесно найбільш якісні претенденти на представницький мандат та програми дій, потрібно захищати право на свободу волевиявлення без тиску, погроз, залякування, підкупу і обману, а також забезпечити підрахунок голосів без фальшувань та маніпуляцій, – зазначає Ольга Айвазовська.

З’явитись на виборчу дільницю треба хоча б тому, що це майбутнє кожного громадянина. А утримуючись від голосування, ви, цілком можливо, надаєте шанс для маніпуляцій з вашим бюлетенем.

Можна бути поза політикою більшу частину свого часу, але від цієї політики напряму залежать податки, соціальні виплати, пенсії та зарплати, комунальні послуги та ін. Це оточує кожного громадянина. Бути поза цим неможливо.

Фото: Dreamstime, Ольга Айвазовська

Лілія Ященко