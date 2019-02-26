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Дніпро висихає: за 50 років річка обміліє вдвічі

Якщо нічого не робити, за 20 років степ підійде до Києва, а за 50 – Дніпро обміліє вдвічі. Це загрожує катастрофічною нестачею води.

Дніпро

Такий прогноз озвучив голова ГО Чистий Дніпро Дмитро Надєєв під час круглого столу Чи доведеться Україні вже до 2050 року, або й раніше, імпортувати питну воду?, повідомляє Укрінформ.

За його словами, обміління Дніпра спровокує дефіцит води в південних регіонах, а на Херсонщині буде жорстка посуха.

– Наше дослідження підтверджує найгірші прогнози: за 50 років Дніпро обміліє вдвічі, – запевняє експерт.

Надєєв пояснив, що температура повітря у Києві перевищує норми на 2°С, і якщо такі темпи збережуться, то у найближчі 10 років вона зросте ще на 5°С, що позначається на водних ресурсах.

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Два роки тому екологи попереджали, що Дніпро може зникнути через вирубку лісів.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

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