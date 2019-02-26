У приватному підприємстві Торговий дім ГалПідшипник заявили про залякування з боку силових структур на замовлення конкурента.

Представники Генеральної прокуратури України та Головного слідчого управління Національної поліції тиснуть та залякують бізнес в інтересах конкурентів.

З таким відеозверненням та відкритим листом до президента звернулася власниця приватного підприємства Торговий дім ГалПідшипник, яке вже чотири роки поспіль потерпає від незаконних дій харківських силовиків.

– Мій бізнес намагається знищити конкурент. І діє він руками державних служб. Я відчула в повному обсязі свавілля з боку поліції, а тепер ще й від Генеральної прокуратури, – зазначає у відеозверненні власниця підприємства Торговий дім ГалПідшипник Світлана Саєвич.

За її словами, у 2014 році до неї звернувся власник однієї конкуруючої харківської компанії Ірбіс Віктор Туринський, який хотів викупити її бізнес. Пропозиція була відхилена. Пані Саєвич стверджує, що у відповідь вони отримали “маски-шоу”, обшуки, звинувачення, вилучення документів та обладнання, підкидання фальшивих доказів із вигаданих злочинів.

– Представники Генеральної Прокуратури України та Головного слідчого управління Національної поліції порушили проти ПП ТД ГалПідшипник кримінальні справи, що були завідомо сфабриковані з метою рейдерських дій в інтересах конкурентів компанії. За останні роки це вже четвертий інцидент, за яким представники різних силових структур усіх рівнів вигадують звинувачення у відношенні нашої компанії, – йдеться у відкритому зверненні власниці бізнесу Світлани Саєвич до президента.

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Вона також додає:

– Ми пережили “фінансування тероризму з метою повалення Конституційного ладу” від Харківського управління СБУ, та “підробку контрафактної продукції” від Холодногірського відділу поліції. Обидві справи були повністю закриті за рішенням суду. Тепер чергові корупціонери у погонах звинувачують нас у “шахрайстві” та “зв’язках з окупаційною владою Криму”.

На думку Саєвич, усі ці факти свідчать про прямий тиск та залякування, що чинять представники правоохоронних органів, виконуючи злочинне замовлення тих, хто не готовий працювати у конкурентному полі за чесними ринковими правилами. Кожна з цих сфабрикованих справ у прямому сенсі вбиває успішне підприємство, що дає роботу сотням українців.

Саме тому підприємниця звернулась з відкритим листом до президента України Петра Порошенка з проханням у справедливому захисті від тиску корумпованих працівників Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури.

Зазначимо, що компанія Торговий дім ГалПідшипник є одним із провідних та стратегічних підприємств України, яке займається реалізацією підшипників по всій території країни та за її межами. Компанія працює у дев’яти областях України. Підприємство є першим в країні офіційним дистриб’ютором найбільших світових концернів-виробників підшипників.

Як повідомлялося раніше, ще у 2016 році працівники підприємства ГалПідшипник вимагали припинити тиск на їхню компанію з боку силовиків Харкова. 13 листопада 2018 року представники всіх філій компанії ТД ГалПідшипник зібрались у Києві під стінами Генпрокуратури із закликом до очільника відомства Юрія Луценка втрутитись в ситуацію та зупинити свавілля з боку правоохоронних органів у зв’язку з постійним тиском та втручанням з їх сторони в робочий процес.

Нагадаємо, наприкінці минулого року відомий бізнесмен, власник компанії Taryan Group Артур Мхітарян заявив про шантаж його бізнесу з боку Служби безпеки України.

Довідка: ПП Торговий дім ГалПідшипник було засновано у 1992 році. Компанія має мережу регіональних офісів та складів у Львові, Києві, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Вінниці та Кропивницькому.