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Надання томосу та створення ПЦУ вивчатимуть у школі

Наприкінці навчального року, у квітні-травні, учні 11-х класів почнуть вивчати історію створення Православної церкви України та надання томосу про автокефалію.

ПЦУ

Ці важливі події включено до підручників з історії України, повідомляє МОН.

Сьогодні відомство надіслало у школи інформаційні матеріали для вчителів щодо їх висвітлення для старшокласників.

Ця тема з’явиться у підручниках з історії з наступного навчального року, оскільки планується їх друк для 11-х класів.

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Надання томосу та створення ПЦУ також будут внесені в програму ЗНО з історії України, але не раніше 2021 року.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій підписав томос 5 січня. Після цього митрополит Київський і всієї України митрополит Епіфаній з рук Варфоломія отримав томос 6 січня.

7 січня томос було доставлено в Софійський собор у Києві для Різдвяної літургії.

Фото: ПЦУ

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