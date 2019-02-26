Наприкінці навчального року, у квітні-травні, учні 11-х класів почнуть вивчати історію створення Православної церкви України та надання томосу про автокефалію.
Ці важливі події включено до підручників з історії України, повідомляє МОН.
Сьогодні відомство надіслало у школи інформаційні матеріали для вчителів щодо їх висвітлення для старшокласників.
Ця тема з’явиться у підручниках з історії з наступного навчального року, оскільки планується їх друк для 11-х класів.
Читайте: Томос про автокефалію: якими будуть стосунки ПЦУ і Константинополя
Надання томосу та створення ПЦУ також будут внесені в програму ЗНО з історії України, але не раніше 2021 року.
Нагадаємо, патріарх Варфоломій підписав томос 5 січня. Після цього митрополит Київський і всієї України митрополит Епіфаній з рук Варфоломія отримав томос 6 січня.
7 січня томос було доставлено в Софійський собор у Києві для Різдвяної літургії.
Фото: ПЦУ