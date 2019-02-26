26 лютого на всій території України очікується невеликий дощ з мокрим снігом.
Прогноз погоди на сьогодні, 26 лютого, публікує Укргідрометцентр.
На Лівобережжі та в Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в західній частині місцями пориви 15-20 м/сек.
Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, в західних областях до 7° тепла; в Карпатах вночі 4-7° морозу, вдень близько 0°.
У Києві очікується дощ з мокрим снігом, температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень до 3° тепла.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на весну.
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