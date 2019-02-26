Народні депутати підтримали закон, яким іноземні збройні сили отримують дозвіл на участь у багатонаціональних навчаннях на території України.

У Верховній Раді прийняли законопроект №10067, яким збройним силам інших держав дається дозвіл на участь у багатонаціональних навчаннях в Україні.

На підтримку закону висловилися 263 народних депутати.

Завдяки цьому у 2019 році зможуть провести українсько-американські навчання Репід Трайдент-2019, українсько-американські навчання Сі Бриз-2019, українсько-британські навчання Воріер Вотчер-2019, багатонаціональні навчання Кленова Арка – 2019 та українсько-румунські річкові навчання Ріверайн-2019.

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Всього у навчаннях візьмуть участь близько 14 тис. бійців ЗСУ та приблизно 8 тис. іноземних військових.

До слова, американські військові наростили свою присутність на території Польщі.