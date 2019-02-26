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Факти / Україна

Розкрадання в оборонці: Порошенко відреагував на скандал

Президент Петро Порошенко заявив, що необхідно перевірити журналістське розслідування, в якому йдеться про розкрадання в оборонному секторі.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко вимагає перевірити розслідування, в якому журналісти звинуватили керівництво Укроборонпрому і одного з членів РНБО в розкраданні грошей з оборонного сектора, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

За підсумками перевірки повинні підтвердити або ж спростувати інформацію, подану в опублікованому командою BIHUS.info розслідуванні.

Крім того, Порошенко підтримав відсторонення від посади на час проведення перевірки першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Читайте: Це маніпуляції. Укроборонпром відреагував на звинувачення в розкраданні

Нагадаємо, журналісти з команди BIHUS.info опублікували розслідування, в якому розповіли про нібито розкрадання в оборонному секторі.

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